08 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
08 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Bir Zamanlar
02:40 Juventus Goller
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 Nostaljik Maçlar
03:55 Kamu Spotu: Evde Spor
04:00 İspanya - Portekiz
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
05:00 Hırvatistan - İngiltere
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:40 Beşiktaş Goller
06:40 SÜPER LİG BEŞİKTAŞ GOLLER
06:45 Galatasaray Goller
06:50 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER
06:50 Fenerbahçe Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
07:00 Almanya - Çek Cumhuriyeti
07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Danimarka - İsveç
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ.
10:30 Almanya - Çek Cumhuriyeti
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ.
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
15:50 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Beşiktaş Goller
18:40 SÜPER LİGFENERBAHÇE GOLLER
18:40 Fenerbahçe Goller
18:50 Inter - Napoli
18:50 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI' İNTER - NAPOLİ
18:50 İtalya Kupası Özetler
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Hırvatistan - İngiltere
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASIÇEYREK FİNAL KARŞ.
23:00 Portekiz - İngiltere
Kaynak: InterSinema.com