08 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
08.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 06:45
08 Mayıs 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:10 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Kiralık Aşk
12:45 Evde Hareket Zamanı
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dört Nala
20:15 Medcezir
22:45 Niyazi Gül Dört Nala
Kaynak: InterSinema.com