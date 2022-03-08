08 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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08 Mart 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Süper Lig Haftanın Golleri
00:45 Haftanın Golleri
01:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Gaziantep Fk - A. Hatayspor
06:45 Süper Lig Haftanın Golleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Denizlispor - Fenerbahçe
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Göztepe
15:00 Y. Kayserispor - İH Konyaspor
15:30 A. Alanyaspor - Fenerbahçe
16:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası