08 Mart 2021 Star Yayın Akışı
08 Mart 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Hep Yek 2
00:30 Sefirin Kızı
02:30 Menajerimi Ara
03:20 Hababam Taburu
05:00 Türk Müziği
05:00 Benim Tatlı Yalanım
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
08:00 Afacan Beşler 2
09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Seni Çok Bekledim
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
16:30 Söz
16:30 Seni Çok Bekledim
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
Kaynak: InterSinema.com