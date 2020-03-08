08 Mart 2020 Star Yayın Akışı 08 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Sefirin Kızı 00:30 Çember: 13. Adım 02:15 Abluka 03:00 Sevdim Seni Bir Kere 04:00 Hayalimdeki Gelinlik 04:10 Abluka 05:50 Güzel Köylü 06:00 Güzel Köylü 07:30 Çilek Kokusu 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Afacan Beşler 2 13:00 Güvercin 14:45 Sefirin Kızı 15:45 Babil 18:45 Star Haber 20:00 Pasifik Savaşı: İsyan 20:00 Güvercin 22:15 Pasifik Savaşı: İsyan Kaynak: InterSinema.com