08 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
01:00 Zalim İstanbul
02:45 Gelinim Mutfakta
03:30 Kuzey Güney
05:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
06:30 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Afili Aşk
14:00 Son Moda
15:00 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Hizmetçiler
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Hizmetçiler
23:15 Hizmetçiler
Kaynak: InterSinema.com