08 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı 08 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Hekimoğlu 01:00 Zalim İstanbul 02:45 Gelinim Mutfakta 03:30 Kuzey Güney 05:00 Müzik Arası 05:00 Tatlı İntikam 06:30 Akasya Durağı 07:00 Akasya Durağı 08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:45 Magazin D Pazar 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Afili Aşk 14:00 Son Moda 15:00 Hekimoğlu 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Hizmetçiler 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:45 Hizmetçiler 23:15 Hizmetçiler Kaynak: InterSinema.com