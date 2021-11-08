08 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Mke Ankaragücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor

06:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Eyüpspor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:10 Türkiye - Birleşik Krallık

10:40 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği

15:30 Spor Bülteni

15:55 Balıkesirspor - Adanaspor A.Ş.

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Balıkesirspor - Adanaspor A.Ş.

18:00 % 100 Futbol

18:55 Kocaelispor - Bursaspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Kocaelispor - Bursaspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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