08 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Beşiktaş - Trabzonspor

02:45 Ök Y. Malatyaspor - M. Başakşehir

04:30 FTA Antalyaspor - Altay

06:15 DG Sivasspor - G. Giresunspor

08:00 Göztepe - İH Konyaspor

08:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Göztepe - İH Konyaspor

12:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

13:00 Süper Hikayem

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 Beın Süper Lig

16:00 V. Karagümrük - Galatasaray

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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