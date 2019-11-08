08 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

08.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Aktüel Futbol

01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.

01:55 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı

02:45 İngiltere Premier Lig Panorama

02:50 Almanya Bundesliga Panorama

03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Son 16) Karş.

03:00 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:35 Bundesliga

06:20 A Milli Futbol Takımı Özetler

06:45 Spor Atlası

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Lig Raporu

12:40 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş. Özetler

12:40 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Maçı

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

18:20 Süper Lig Goller

18:30 Spor Merkezi

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com