08 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

08.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Braga - Beşiktaş

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

02:15 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Top 10

08:45 Maç Saati

10:30 TFF 1. Lig Top 10

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

11:00 Süper Lig Özel

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:00 Taraftar

17:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Top 10

18:00 Dünden Bugüne

18:30 Futbolun Şehirleri

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

21:15 Devre Arası

21:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

22:30 Süper Lig Maç Sonu

Kaynak: InterSinema.com