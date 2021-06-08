08 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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08 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

08 Haziran 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Süper Lig Haftanın Golleri

01:00 Spor Turu

02:00 Transfer

03:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor

05:30 Sezonun Golleri

06:00 Süper Lig Kısa Özet

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Gamer

08:00 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

14:45 UEFA EURO 2020

15:00 Leipzig - Liverpool

16:45 UEFA EURO 2020

17:00 Gamer

18:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Sezonun Golleri

23:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

Kaynak: InterSinema.com

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