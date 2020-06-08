08 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
08 Haziran 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 25 Litre
00:45 Çılgın Öğretmen
01:30 Güler Misin Ağlar Mısın?
02:15 Şevkat Yerimdar
03:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
04:15 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Kocamın Ailesi
13:30 Benden Söylemesi
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güler Misin Ağlar Mısın?
20:30 Bir Aşk İki Hayat
20:30 Yaparsın Aşkım
22:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
23:00 Maskeli Beşler Kıbrıs
Kaynak: InterSinema.com