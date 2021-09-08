08 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı
08 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:50 Teşkilat
04:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:35 Tövbeler Olsun
08:45 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:05 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 Dünya Hali
Kaynak: InterSinema.com