08 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
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08 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

08 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

08 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık

03:45 % 100 Futbol

05:00 Spor Artı

06:00 FIFA Magazin

06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

06:58 İstiklal Marşı

08:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

08:45 Efsanelerin İzinde

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Olimpiyat Ateşi

10:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık

11:45 Takvim Yaprakları

11:50 Spor Kitaplığı

11:55 Dünya Superbike Yarışları

12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Cev 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Grup Karş. Ku

16:10 Dünya Superbike Yarışları

17:00 Aktüel Futbol Transfer

19:00 Spor Bülteni

20:00 Gündem Futbol Transfer

22:00 Spor Bülteni

23:00 Transfer Gündemi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com

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08 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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