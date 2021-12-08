08 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:15 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Manisa Futbol Kulübü-k

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

15:30 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

17:40 İtalya Seri A Özetler

18:00 Spor Merkezi(Canlı)

19:55 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI

22:00 Futbol Gecesi (Canlı)

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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