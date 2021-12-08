08 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
08 Aralık 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Manisa Futbol Kulübü-k
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
17:40 İtalya Seri A Özetler
18:00 Spor Merkezi(Canlı)
19:55 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI
22:00 Futbol Gecesi (Canlı)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri