08 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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08 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

08.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:47
08 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Aralık 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:35 Taktik Analiz

05:30 Teknik Analiz

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Karşılaşması

07:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:55 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tbmm - Tv

13:25 TBMM-TV

13:45 Efsanelerin İzinde

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Bülteni

15:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Adana Demirspor - Akhisarspor

18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor

19:30 Dakika Skor

21:00 Futbol Anadolu

21:30 Stadyum

23:05 Avrupa'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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