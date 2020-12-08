08 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
08 Aralık 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:35 Taktik Analiz
05:30 Teknik Analiz
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Karşılaşması
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:55 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tbmm - Tv
13:25 TBMM-TV
13:45 Efsanelerin İzinde
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Adana Demirspor - Akhisarspor
18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor
19:30 Dakika Skor
21:00 Futbol Anadolu
21:30 Stadyum
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com