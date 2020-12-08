08 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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08 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

08.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:47
08 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

08 Aralık 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:30 Süper Lig Maç Sonu

00:30 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Süper Lig

02:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 Süper Lig

04:30 beIN Manşet

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Belgesel

06:15 Maç Saati

06:45 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

09:30 Süper Lig Maç Özetleri

09:45 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Süper Lig Maç Sonu

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Süper Lig

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

13:30 Karagümrük - Ç. Rizespor

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Karagümrük - Ç. Rizespor

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Taraftar

16:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü

16:45 Süper Lig

17:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:30 Süper Lig Maç Önü

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:30 Trabzonspor - DG Sivasspor

19:45 Süper Lig

20:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe

20:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:15 Süper Lig

20:30 Trabzonspor - DG Sivasspor

20:30 This is Paris

21:00 beIN Teknik

21:30 Süper Lig

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:50 PSG - Başakşehir

23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:30 Taraftar

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

Kaynak: InterSinema.com

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