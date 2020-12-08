08 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
08 Aralık 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:30 Süper Lig Maç Sonu
00:30 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Süper Lig
02:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 Süper Lig
04:30 beIN Manşet
04:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Belgesel
06:15 Maç Saati
06:45 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
09:30 Süper Lig Maç Özetleri
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig Maç Sonu
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:00 Süper Lig
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
13:30 Karagümrük - Ç. Rizespor
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Karagümrük - Ç. Rizespor
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
16:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü
16:45 Süper Lig
17:00 FTA Antalyaspor - MKE Ankaragücü
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:30 Süper Lig Maç Önü
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
19:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:30 Trabzonspor - DG Sivasspor
19:45 Süper Lig
20:00 Y. Denizlispor - Fenerbahçe
20:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:15 Süper Lig
20:30 Trabzonspor - DG Sivasspor
20:30 This is Paris
21:00 beIN Teknik
21:30 Süper Lig
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:50 PSG - Başakşehir
23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:30 Taraftar
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com