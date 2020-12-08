08 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı
08 Aralık 2020 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
02:00 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maide'nin Altın Günü
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
22:20 Zor Yıllar
Kaynak: InterSinema.com