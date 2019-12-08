08 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı
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08 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

08 Aralık 2019 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

08.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 06:45
08 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Şampiyon

03:30 Zaman Matinesi

04:15 İyilik Kulübü

04:50 Ömür Dediğin

05:20 6 Mantı

06:15 Beni Böyle Sev

08:45 1'de Bugün

08:55 Diriliş Ertuğrul

11:40 1'de Bugün

11:50 Enine Boyuna

13:00 Yiyeceğin Serüveni

14:15 Vuslat

17:30 Tozkoparan

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com
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