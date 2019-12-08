08 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı
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08 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

08 Aralık 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

08.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 06:45
08 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Ahtapot Köpekbalığı 2

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 İkizler Memo-Can

06:45 Akasya Durağı

09:45 D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Azize

16:15 Afili Aşk

19:00 Kanal D Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Zalim İstanbul

Kaynak: InterSinema.com
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