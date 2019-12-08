08 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

08.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Kısa Özet: Fenerbahçe - Gençlerbirliği

03:30 Maç Saati

03:45 Dünden Bugüne: Kasımpaşa - Beşiktaş

04:00 Maç Saati

05:15 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:15 Süper Lig'in Gol Kralları

13:35 Maç Başlıyor

14:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK

14:45 Devre Arası

15:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK

16:00 Maç Önü

16:00 Maç Sonu

16:30 Antalyaspor - Trabzonspor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 Maç Önü

17:15 Devre Arası

17:30 Antalyaspor - Trabzonspor

18:30 Maç Önü

19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19:45 Devre Arası

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

21:00 Maç Sonu

21:15 Maç Önü

21:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati

Kaynak: InterSinema.com