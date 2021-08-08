08 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
08 Ağustos 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 Spor Bülteni
11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
17:00 Spor Bülteni
17:50 Spor Kitaplığı
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Haftasonu
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Bülteni
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com