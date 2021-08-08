08 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
08 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Aramızda Kalsın
05:00 Geniş Aile
05:45 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
Kaynak: InterSinema.com