08 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
08.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:46
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:20 Uzak Ara Eğlence
00:45 Rocky
01:30 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
03:45 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Ankara'nın Dikmeni
08:30 Çatı Katı Aşk
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Çatı Katı Aşk
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Iron Man
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man
20:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı
22:30 Rocky
23:15 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com