08 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:20 Uzak Ara Eğlence 00:45 Rocky 01:30 Siyah Beyaz Aşk 03:00 Siyah Beyaz Aşk 03:45 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Ankara'nın Dikmeni 08:30 Çatı Katı Aşk 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Çatı Katı Aşk 13:15 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Iron Man 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Iron Man 20:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı 22:30 Rocky 23:15 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com