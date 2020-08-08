08 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
08.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:46
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Şevkat Yerimdar
00:15 Sen Çal Kapımı
02:45 Şevkat Yerimdar
02:45 Kadın
05:15 Kadın
05:30 Aşk Yeniden
06:15 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Şevkat Yerimdar
11:15 Sen Çal Kapımı
13:00 Yaparsın Aşkım
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yaparsın Aşkım
16:00 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bay Yanlış
23:00 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com