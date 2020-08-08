08 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Ankara Kulisi
01:00 Akıl Çemberi
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:00 Haber
09:30 Tercih Zamanı
10:00 A'dan Z'ye
10:00 Haber
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Bugün
12:00 Haber
13:00 Haber
13:00 Bugün
14:00 Bugün
14:00 Haber
14:30 Tercih Zamanı
15:00 Haber
15:00 Günlük
15:15 Sporun Manşeti
15:30 Tercih Zamanı
16:00 Günlük
16:00 Haber
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
18:00 5N1K
21:00 CNN TÜRK Masası
21:00 Akıl Çemberi
Kaynak: InterSinema.com