08.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 08. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Bostan, Fırat, Gündüz, Murat, Tunca, Şht. Mustafa Sevgi, 1, 16, 4. İpek, Kantarma, Dicle, 2, 3. İpek, 6, Adnan Menderes ve, 22 Sokak, Gazi Mahallesi, 15, 3, 6, Aydınlık, Gül, Karanfil, Kantarma, Kümeevler, Çekmece, Şht. Murat Nuraydın, 4, 9, Işık, 1, 12, 16, 170, 22, 16, 13, 2, 5, Adnan Menderes, Kır, Sel, Çiçek, İçli, 23, Sakarya, Aytaç, 14. ve, Karanfil/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ovakent Mahallesi, Fatih, Küme Evler, Yavuz, 12, 14, 18, 22, 24, 28, 30, 36, 4, 40, Fatih (Mustafa Kemal), Yavuz (Mustafa Kemal), Özvatan (Mustafa Kemal), Atatürk, 10, 16, 20, 26, 38, 42, Atatürk (Mustafa Kemal), Akça ve 4./3 Sokağa 9: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 00-13: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe) Sokağa 9: 45-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Mahallesi Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Arpaderesi Sokak, Harlısu ve Kozaklı Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Akdeniz Mahallesi, Şükrü Güçlü Sokak, Armutlu Mahallesi, Hacı Durmuş, Tepecik, Turunçlu, Timur, Şükrü Güçlü, Sabahattin Ezer, 1553, 2. Nergis, 2. Güven, Can, 1565, 1574, 1566, 1564. ve, Bulunamayan Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesi, Ardıç, 75. Yıl, Abdullah, Şehit Ali Mum, Bahar, Barış, Bedir, Bedir (Subaşı), Ceren, Ceylan, Doğan, Elmas, Filiz, Gümüş, Hürriyet, Karyeli, Koçören, Mermer, Namık Kemal, Onur, Pınar, Samandağ, Şehit Murat Nuraydın, Uğur Mumcu, Yeşiltepe, Zeytinlik, Çamlık, Çiftlik, Ördek, İnönü, Çiçek, Ezgi, Çınar, Kartal, Yasemin, Aşık veysel, Meltem, Yamaç, Ezgi, Atatürk, Bayar, Bilgin, Defne, Gül, Karanfil, Menekşe, Orhanlı, Saray, Zambak, Çayır, Mansur, Akasya, Zafer, Ahmet Arif, Paşa, Pir Sultan Abdal, Atahan, Reyhan, Tomurcuk, Güler, Yaprak Mercan, Başak, Çimen, Nazım Hikmet, Yağmur, Türbe, Sarmaşık, Fuat Bilgin, Bedir, Güldoğan, 2314, 2366, 2367, 2397, 2358, 2391, 2514, Aşık veysel 1, Ahmet Arif, Ardıç 2, Abdullah Can Cömert, Abdullah, Atahan, Atatürk 3, Bahar 2, Bayar, Başak, Bedir, Bilgin, Ceren, Cumhuriyet 3, Ceylan, Defne 3, Erikli, Doğan, Elmas 1, Gonca 2, Fuat Bilgin, Gül 3, Güldoğan, Güler, Gümüş, Hürriyet 2, Karanfil 2, Kartal, Karyeli, Koçören, Mansur 1, Menekşe 3, Meltem 1, Mezarlık 1, Meşe 1, Mercan 1, Mermer, Nazım Hikmet 3, Namık Kemal, Nevfel Gül, Pınar 3, Samandağ, Samandağ Yolu, Saray 1, Sedir, Tomurcuk, Turunç, Seval, Sümbül 1, Uğur Mumcu 4, Yamaç 1, Yasemin, Yaprak 1, Zambak 2, Yukarı Koçören, Zafer, Zeytinlik 1, Çamlık 1, Çayır, Çevre Yolu, 2303, 2305, 2307, 2308, 2312, 2321, 2342, 2347, 2351, 2359, 2360, 2365, 2369, 2382, 2373, 2375, 2437, 2460, Çınar 2, Çimen, 2522, 2524, Ördek, 2516, Şehit Murat Nuraydın, 2517, İnönü 5, 2519, 2534 ve 2550 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Rüzgar 1, Tepe 1, M. Ferit Gül, Yeşil 3, Yolcu, Çınar, İnci, İnönü 7, Şeyh Dahir, Kızılay 1, Seyran 1, Umut 2, Yonca, Çam 1, Özgür 3, İpek 1, 75. Yıl Cumhuriyet, Göktepe, M. Ferit Gül (Turunçlu), Defne 4, Başak 1, Şeyh Dahir (Turunçlu), Akar, Yokuş, Akçay, Site 1, Ziyaret, Doğuş, Akasya 4, Arı, 2211, 2213, 2231, 2232. ve, 2234. Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesi, Onur, İnönü, Çınar, Yasemin, Aşık Veysel, Yamaç, Atatürk, Bayar, Yaprak, Mercan, Aşık veysel 1, Bayar, Mercan 1, Sümbül 1, Yamaç 1, Yaprak 1, 2305, 2307, 2308, Çınar 2 ve İnönü 5 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa Mahallesi 158 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi 15, 19, 21, 25, 28, 30, 34, 44, Hürriyet, Killik, Mezarlık, Yarbaşı, Zavur Hüyüğü, 1, 17, 22, 26, 3, 36, Eski Akbez, Ulucamii, Çayboyu ve Çayboyu/1 Sokak, Dervişpaşa Mahallesi 17, 18, 19, 198, 202, 209, 1, 13, 15, 154, 156, 161, 163, 22, 23, 244, 246, 248, 253, 255, 257, 26, 261, 275, 4, 46, 54, 78, Bintaş, Hürriyet, Karşıyaka, Sanayi, Yarbaşı, Çay, 152, 188, 20 21, 240, 25, 256, 259, 29, 5, 6, Dervişpaşa, Ulu Camii, Çay Boyu, 300, 301, 302, 303, 304, 229, 181, 179, 213, 217, 215, Fatma Şahin, 220, 312, 37, 315, 218, Zavur Höyüğü1 ve Derviş Paşa/1 Sokak, Girne Mahallesi 101, 102, 104, 105, 106, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 130, 132, Şehit Şahin Ekiz, 129, 136, 137, 139, 146, 216, 267, 269, 271, 273, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, Derviş Paşa, Hastane, Lise, Stadyum, 125, 131, 103, 107, 118, 121, 124, 128, 135, Bintaş, Karafakıllı, Çevreyolu, 134, 150, 305, 112, 103/1, Karafakıllı/4, Çevreyolu/2, Lise1 ve 96/1 Sokak, Tepebaşı Mahallesi 39, 48, Şehit Bekçi veli Ceylan, 52, 56, 58, 68, 70, Bülent Ergüneş, Hürriyet, Söğüt, Süleyman Kuş, 141, 173, 180, 50, 53, 84, Mezarlık, Tepebaşı/4, Tepebaşı/5, Tepebaşı/3 ve Tepebaşı/2 Sokak, Yeni Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan, Şht. P. On. Adem Kurt, 153, 166, Şehit Bekçi veli Ceylan, 67 69, 71, 73, 76, 86, 90, Bahri Gölge, Hürriyet, 105, 157, 59, 74, 88 ve Derviş Paşa Sokak, 15 Kasım Mahallesi Hürriyet, Süleyman Kuş, Şehit Polis Murat Bulkan, İncesu, 145, 170, 172, 49, 55, 57, 61, 63, Adem Kurt, Bahri Gölge, Bülent Ergüneş, Söğüt, Yalak, 147, 283, Şehit Bekçi veli Ceylan, 60, 314, Ulu Cami 2, 452, 454, 457 ve 456 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 544, 547, 549 ve 550 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Ahmetbeyli Mahallesi, Batıray Çiftliği, Cumhuriyet, 1, Atatürk (Tarfa), Tarfa, Mursaloğlu Çiftliği, 5402, Cumhuriyet/1, Cumhuriyet/2, Sokak, Paşahüyük Mahallesi, Kırıkçı Çıkmazı, Ada Çıkmazı, Yasemin, Kardelen, Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kurtderesi Mahallesi, 226, 26, 27, 28, 30, Beyaz, Fırat, Kardelen, Sait Döner, Tepe, Tünel, Yıldırım, Dere, Nur, 219, 216, 217, 461, 6456, 6478, 6492, 6479, 6496, 6489, 6516, 6518, 6528, 6529, 6318, 6532, Kardelen(Vakıflı) ve Kurtderesi Mah/4 Sokak Mağaracık Mahallesi, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nergis, Nur, Papatya, Pınar, Sahil, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet, Zeytin, Çınar, Çiçek, İpek, Bulut, Cumhuriyet (Atatürk), Defne, Hazan, Erenler, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan, Saray, Yaman, Ramih Sat, Zekat ve Ay Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay, Barış, Cumhuriyet ve Neşe Sokak, Hıdırbey Mahallesi Atatürk, 6951, 6961, 6962, 6964, 6952, 6958, 6960, 6968, 7184. ve 7651. Sokak, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1, Ay ve, Kapısuyu/4 Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651, 7652, 7654, 7655, 7666, 7656, 7663, 7665. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Bostan, Mezbahane, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Karpuzluk, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yazlak, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe) Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi Akasya, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Mevlana, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Tayfun Kızılkaya, Papatya, Yasemin, Yavuz Selim, Mehmet Ağırtaş, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Sümbül, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve Atatürk/2 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çatbaşı Mahallesi, Çatbaşı, Çatbaşı4, Çatbaşı7, Çatbaşı3, Çatbaşı2 ve, Çatbaşı5 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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