08.08.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi
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08.08.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

08.08.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi
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08. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Atatürk, İnönü, Çevre Yolu, Eski Hasanlı Yolu, Şeyh Hasan Yolu ve Avcı 2 Sokağa 9: 00-16: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

08. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Atatürk, İnönü, Çevre Yolu, Eski Hasanlı Yolu, Şeyh Hasan Yolu ve Avcı 2 Sokağa 9: 00-16: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karahüseyinli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi İnönü 2, 1. Yamaç, 1827, 1824, 1828, 1957, Barış ve 1825. Sokağa 9: 00-16: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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08.08.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi - Haberler
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