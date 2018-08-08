08.08.2018'de Nikâh Çılgınlığı

Dünya evine özel bir tarihte girmek isteyen çiftler, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' dedi. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, bu özel günde 50 çiftin nikahını kıydı.

Evlilik hazırlığı yapan ve hayatlarının en mutlu gününe özel bir anlam katmak isteyen pek çok çift, nikah tarihlerini unutmamak için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçti. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde nikah masasına oturan 50 çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için bu özel tarihte mutluluğa adım attı. Normal zamanda hafta sonlarında yoğunluğun yaşandığı nikah dairesi, bu özel tarihten dolayı hafta içinde de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah saat 09.00'da başlayan nikah trafiği akşam saat 20.00'ye kadar devam etti. Yaşanan yoğunluktan dolayı Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi memurları, 10 dakikada bir nikah kıyarken, evlenen çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu. - BURSA