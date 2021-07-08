08.07.2021 Basın Duyurusu (Sayın Cumhurbaşkanımızın İlimizi Teşriflerinde Alınacak Trafik Tedbirleri)

Sayın Cumhurbaşkanımızın 09. 07 2021 tarihinde kentimize yapacağı ziyaret süresince İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik tedbirleri alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 09. 07 2021 tarihinde kentimize yapacağı ziyaret süresince İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik tedbirleri alınacaktır. Buna göre;

Sur içerisine Dağkapı-Tek Kapı-Çiftkapı Urfa Kapı ve Mardin Kapı noktalarından sadece yaya geçişine izin verilecek, araç geçişleri yasaklanacaktır. Ekli krokide mavi ile işaretli olan Çiftkapı'dan Mardin Kapı istikametine Turistik Cadde, Ekinciler Caddesi, Lise Caddesi, Eski Hal Kavşağı ile Hintlibaba cad. arasındaki Ali Emiri Caddesi, Çiftkapı ile Paşa Konağı arasında Hintlibaba caddesi, Çiftkapı'dan içkale saray kapısı istikametine, araç park edilmesine izin verilmeyecektir. Park eden araçlar çekileceğinden, mağduriyet yaşanmaması için bu caddelere park edilmemesi önemlidir. Ekli krokide kırmızı ile işaretli olan; İstasyon Caddesi, Sezai Karakoç Kongre Merkezi ve Valilik binası etrafındaki yollar araç trafiğine tamamen kapalı olacaktır. Toplu taşıma araçları ve özel araçlar krokide yeşil ile belirtilen alternatif yolları kullanabileceklerdir. Araç trafiği için kısıtlama getirilen alanlara araçları ile gelenler, Fiskaya bölgesinde Büyükşehir Belediyesine ait katlı Otoparkı ÜCRETSİZ kullanabileceklerdir. Kamuoyuna duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre