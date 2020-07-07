07 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 07 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:50 İngiltere Premier Lig Özetler 04:20 Süper Lig Özetler 04:20 İngiltere Premier Lig Özetler 04:35 La Liga Özetler 04:50 TFF 1. Lig Özetler 04:55 Almanya Bundesliga Özetler 05:15 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Spor Kitaplığı 05:25 Takvim Yaprakları 05:30 Teknik Analiz 05:35 Süper Lig Özetler 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:00 Teknik Analiz 07:20 Süper Lig Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:25 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:35 Leicester City - Chelsea 09:45 Süper Lig Goller 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Gündem Futbol 15:00 La Liga Özetler 15:00 İngiltere Premier Lig Özetler 15:30 Süper Lig Özetler 15:55 Newcastle United - Manchester City 16:00 Spor Bülteni 16:30 Süper Lig Özetler 16:30 Hedef Süper Lig 17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri 17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 20:00 La Liga Özetler 20:20 Aktüel Futbol 20:40 Bundesliga Lewandowski Goller 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com