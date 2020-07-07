07 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
07 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 İngiltere Premier Lig Özetler
04:20 Süper Lig Özetler
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 La Liga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
04:55 Almanya Bundesliga Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Teknik Analiz
05:35 Süper Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:00 Teknik Analiz
07:20 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:25 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:35 Leicester City - Chelsea
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 La Liga Özetler
15:00 İngiltere Premier Lig Özetler
15:30 Süper Lig Özetler
15:55 Newcastle United - Manchester City
16:00 Spor Bülteni
16:30 Süper Lig Özetler
16:30 Hedef Süper Lig
17:00 Bundesliga Bayern Münih Sezon Golleri
17:30 Bundesliga B. Dortmund Sezon Golleri
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:00 La Liga Özetler
20:20 Aktüel Futbol
20:40 Bundesliga Lewandowski Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com