07 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 07 Temmuz 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 01:00 Taraftar 01:45 Futbolun Şehirleri 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:15 Süper Lig Maç Sonu 04:00 beIN Manşet 04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 04:45 Süper Lig Maç Özetleri 05:30 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:00 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:30 Hazır Cevap 09:45 Süper Lig Özetler 09:45 Süper Lig Maç Özetleri 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 12:30 Maç Saati 13:15 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 14:15 Süper Lig Maç Özetleri 15:00 Futbolun Şehirleri 15:15 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Saati 15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 16:00 beIN Manşet 16:00 Süper Lig Maç Sonu 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 19:00 Taraftar 19:15 Süper Lig Devre Arası 19:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 HK Kayserispor - Beşiktaş 21:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor 21:45 Süper Lig Devre Arası 22:00 HK Kayserispor - Beşiktaş 22:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor 22:00 Maç Saati 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com