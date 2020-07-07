07 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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07 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

07 Temmuz 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

07 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
07.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 06:52

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

01:00 Taraftar

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:15 Süper Lig Maç Sonu

04:00 beIN Manşet

04:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:30 Hazır Cevap

09:45 Süper Lig Özetler

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:30 Maç Saati

13:15 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Futbolun Şehirleri

15:15 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Saati

15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

16:00 beIN Manşet

16:00 Süper Lig Maç Sonu

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Devre Arası

19:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 HK Kayserispor - Beşiktaş

21:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor

21:45 Süper Lig Devre Arası

22:00 HK Kayserispor - Beşiktaş

22:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor

22:00 Maç Saati

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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