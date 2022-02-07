07 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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07 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
07 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Şubat 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

ANKARA (InterSinema.com) - Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor

04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bursaspor - Altınordu

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Pekin Kış Olimpiyatları: Kayaklı Koşu Erkekler Skiatlon

11:35 Spor Bülteni

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Nasadoge Menemenspor - Adanaspor A.Ş.

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Nasadoge Menemenspor - Adanaspor A.Ş.

18:00 % 100 Futbol

18:55 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

InterSinema.com - TV

Adanaspor, Ankara, Futbol, Trt, TV, Haber

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