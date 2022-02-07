07 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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07 Şubat 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
ANKARA (InterSinema.com) - Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bursaspor - Altınordu
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Pekin Kış Olimpiyatları: Kayaklı Koşu Erkekler Skiatlon
11:35 Spor Bülteni
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Nasadoge Menemenspor - Adanaspor A.Ş.
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Nasadoge Menemenspor - Adanaspor A.Ş.
18:00 % 100 Futbol
18:55 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi