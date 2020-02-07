07 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı
07 Şubat 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Gece Kafası
01:00 Kelime Oyunu
02:30 Kanıt
03:30 Sende Yap
03:50 Kelime Oyunu
04:30 Yalan Dünya
05:00 Çok Gezenti
06:00 Annem
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Annem
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:30 Kanıt