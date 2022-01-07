07 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
07 Ocak 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Kitaplığı
02:55 Spor Takvimi
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 İngiltere Premier Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
20:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
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