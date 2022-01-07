07 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
07 Ocak 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Y.kayserispor - Dg Sivasspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Belgesel
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Kasımpaşa - Altay
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
15:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 İstatistik Bankası
18:30 Trabzonspor - ÖK Y. Malatyaspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - ÖK Y. Malatyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
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