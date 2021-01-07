07 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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07 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

07.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 07.01.2021 06:46
07 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

07 Ocak 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Hava Durumu

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Adanaspor A.ş

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Aktüel Futbol

17:30 Futbol Aklı

18:00 Spor Merkezi

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması İstanbulspor A.ş. - Aydeni

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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