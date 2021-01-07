07 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
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07 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

07.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 07.01.2021 06:47
07 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

07 Ocak 2021 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Aile Arasında

03:30 Deliha 2

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Çocuktan Al Haberi

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

Kaynak: InterSinema.com

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