07 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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07 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

07.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 07.01.2021 06:46
07 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

07 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:30 beIN Teknik

02:00 Maç Saati

03:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Süper Lig

05:45 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

06:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

07:00 Maç Saati

07:00 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

08:00 Maç Saati

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:30 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

14:00 beIN Teknik

14:00 Maç Saati

14:00 Taraftar

14:30 1. Lig

15:00 Süper Lig

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

16:00 Trabzonspor - Göztepe

16:00 Gamer

16:45 Süper Lig

17:00 Trabzonspor - Göztepe

17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 İH Konyaspor - Galatasaray

19:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

20:00 İH Konyaspor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

21:00 Süper Lig

23:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

23:00 Futbolun Şehirleri

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com

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