07 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
07 Ocak 2021 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 Oynat Bakalım
06:00 Oynat Bakalım
06:30 8x8
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:30 Kırmızı Oda
09:30 Sinema
11:30 Sinema
14:15 Doya Doya Moda
17:45 Ailecek Şaşkınız
18:15 Sinema
20:00 O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı
20:00 EXXEN Programlar
22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı 2019
Kaynak: InterSinema.com