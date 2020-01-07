07 Ocak 2020 Star Yayın Akışı
07 Ocak 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çember: Şehrin Günahları
02:00 Sevdim Seni Bir Kere
03:10 Cesur ve Güzel
04:40 Kiralık Aşk
04:40 Benim Tatlı Yalanım
05:45 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Çin Seddi
22:00 Çin Seddi
23:45 Çocuk