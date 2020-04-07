07 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 07 Nisan 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 01:35 52 Hafta 02:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:55 Diriliş Ertuğrul 03:40 Mavi Bisiklet 03:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 04:35 Meraklı Köfteci 05:00 Ailenin Yeni Üyesi 05:05 İyilik Kulübü 05:45 İncir Ağacı 06:00 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 07:45 Uğurlugiller 08:00 İyilik Kulübü 08:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 09:30 İyi Fikir 11:30 Kralın Kızı 13:45 Zinde Kal 14:15 Dizi 14:15 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:15 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 16:15 Uzaktan Erişim 17:15 Meraklı Köfteci 17:15 Çarıklı Milyoner 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 20:00 Berat Kandili Özel 21:30 3'te 3 Tarih 22:00 3'te 3 Tarih 23:40 Mavi Bisiklet 23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm Kaynak: InterSinema.com