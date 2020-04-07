07 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 07 Nisan 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:15 Maç Sonu 01:45 Futbolun Şehirleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 05:15 Maç Sonu 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 09:15 Süper Lig Maç Özetleri 09:30 Maç Sonu 11:00 Haftanın Öyküleri 11:30 Dünden Bugüne 12:30 Maç Saati 13:45 Maç Saati 14:00 Maç Saati 15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 15:30 Maç Sonu 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Önü 19:00 Maç Saati 21:00 beIN Manşet 21:15 Devre Arası 22:00 Maç Sonu 22:00 Süper Lig Maç Özetleri Kaynak: InterSinema.com