07 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

11:10 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:25 İngiltere Premier Lig Özetler

11:45 İtalya Seri A Özetler

11:55 Spor Takvimi

12:00 Maç Özel

13:25 Beypiliç Boluspor - Bursaspor

15:30 Maç Özel

15:55 Tuzlaspor A.Ş.- İstanbulspor A.Ş.

18:00 Futbol Gecesi

18:55 Eyüpspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Eyüpspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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