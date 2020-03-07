07 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

07.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:45 Süper Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:15 Özel Röportaj

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

03:30 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:00 Maç Saati

04:30 Idrissa Gueye İle Seyahat

05:00 Dünden Bugüne

05:30 Maç Sonu

05:45 Süper Lig Maç Sonu

05:45 TFF 1. Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:35 Maç Başlıyor

15:00 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Önü

15:30 Süper Lig Top 10

15:45 TFF 1. Lig Top 10

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:00 Haftanın Öyküleri

17:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

17:45 Devre Arası

18:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

18:00 Taraftar

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:30 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

20:45 Devre Arası

21:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

21:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Özel Röportaj

23:45 Maç Sonu

Kaynak: InterSinema.com