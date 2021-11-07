07 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Kasım 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Başlama Vuruşu
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 Başlama Vuruşu
04:05 İtalya Seri A Özetler
04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:30 320 Soçi Açık Su Maratonu (belgesel)
06:00 FIFA Magazin
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 İspanya La Liga Goller
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:50 İtalya Serie A Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
13:40 İspanya La Liga Goller
13:50 Spor Toto Süper Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor A.ş.-altaş Denizli
22:00 Teknik Analiz
23:30 İleri Üçlü