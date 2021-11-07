07 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Başlama Vuruşu

02:00 İspanya La Liga Özetler

02:35 İngiltere Premier Lig Özetler

03:05 Başlama Vuruşu

04:05 İtalya Seri A Özetler

04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:30 320 Soçi Açık Su Maratonu (belgesel)

06:00 FIFA Magazin

06:25 Efsanelerin İzinde

06:30 İspanya La Liga Goller

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:50 İtalya Serie A Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

13:40 İspanya La Liga Goller

13:50 Spor Toto Süper Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor A.ş.-altaş Denizli

22:00 Teknik Analiz

23:30 İleri Üçlü

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