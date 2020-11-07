07 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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07 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

07.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.11.2020 06:46
07 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

07 Kasım 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig Maç Sonu

02:45 UEFA Avrupa Ligi

02:45 Maç Saati

04:00 Extra

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

08:00 UEFA Avrupa Ligi

08:30 Maç Saati

09:00 Taraftar

09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

10:00 Maç Saati

10:00 UEFA Avrupa Ligi

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 Taraftar

15:00 Maç Başlıyor

15:15 Süper Lig Haftanın Golleri

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

15:35 Süper Lig Maç Sonu

16:00 Sanal Direktör

16:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

17:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:45 Devre Arası

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 Süper Lig Maç Önü

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:00 Süper Lig

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Devre Arası

20:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor

20:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

20:45 Süper Lig

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

22:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

23:30 Gamer

23:30 Futbolun Şehirleri

Kaynak: InterSinema.com

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