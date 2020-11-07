07 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
07 Kasım 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 Süper Lig Maç Sonu
02:45 UEFA Avrupa Ligi
02:45 Maç Saati
04:00 Extra
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
08:00 UEFA Avrupa Ligi
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
10:00 Maç Saati
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:00 Futbolun Şehirleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 Taraftar
15:00 Maç Başlıyor
15:15 Süper Lig Haftanın Golleri
15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
15:35 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Sanal Direktör
16:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
17:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:45 Devre Arası
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Süper Lig Maç Önü
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
19:00 Süper Lig
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor
20:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
20:45 Süper Lig
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
22:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
23:30 Gamer
23:30 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com