07 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

07.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:35 Haberler

00:45 Snooker

02:30 Bisiklet

03:30 Bisiklet

04:30 Tüm Sporlar

05:00 Snooker

06:30 Olimpiyat Oyunları

07:00 Olimpiyat Oyunları

08:00 Maraton

09:30 Snowboard

10:30 Serbest Kayak

11:30 Olimpiyat Oyunları

12:00 Snooker

14:00 Maraton

15:30 Tenis

16:30 Tenis

17:30 Tenis

18:30 Snooker

20:20 Serbest Kayak

21:20 Snowboard

22:15 Haberler

22:20 Binicilik

22:50 Olimpiyat Oyunları

23:20 Olimpiyat Oyunları

Kaynak: InterSinema.com