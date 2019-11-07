07 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

07.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Real Madrid - Galatasaray

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 Süper Lig Top 10

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Dünden Bugüne

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Özel

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Haftanın Öyküleri

19:40 UEFA Avrupa Ligi

20:45 Krasnodar - Trabzonspor

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Krasnodar - Trabzonspor

22:50 Braga - Beşiktaş

23:00 Taraftar

23:45 UEFA Avrupa Ligi

Kaynak: InterSinema.com