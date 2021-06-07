07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Haziran 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
02:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
03:00 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Final Karş.
04:40 Spor Artı
05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:50 Takvim Yaprakları
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 Spor Stüdyosu
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:25 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play Off Final K
22:25 Avrupa Şampiyonası Finaller
Kaynak: InterSinema.com