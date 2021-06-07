07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
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07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

07 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

07 Haziran 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Artı

01:00 Aktüel Futbol Transfer

02:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

03:00 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Final Karş.

04:40 Spor Artı

05:40 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

06:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:50 Takvim Yaprakları

10:55 Spor Kitaplığı

12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

14:00 Spor Stüdyosu

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:25 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play Off Final K

22:25 Avrupa Şampiyonası Finaller

Kaynak: InterSinema.com

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